Le cinéaste de Demain et de Jo pour Jonathan, Maxime Giroux, a trouvé une nouvelle lumière avec Félix et Meira, primé ici comme ailleurs, notamment au TIFF de Toronto. Cette romance pourtant improbable entre une jeune femme mariée et mère, juive hassidique, et un Québécois francophone marginal résonne comme un chant de partage et de tolérance sur notre planète en mal de dialogues.

Pont entre deux rives, ce beau film délicat aurait pu se cantonner dans la fable arrimée aux bons sentiments, mais son humanité, sa sensibilité, l’excellent jeu des acteurs et le soin accordé aux détails réalistes, après imposante documentation et implication de la communauté décrite, lui confèrent une hauteur et une profondeur étonnantes.

Ce film de haute voltige présente une histoire d’amour retenant longtemps sa bride, qui survit aux pressions des autres pour l’empêcher d’éclore, et touche à l’universel. Certains moments de libération sont magnifiques : les jeans portés par Meira pour la première fois, une fugue, un baiser, des futurs pas évidents qui les entraînent, allez savoir où, à travers un dénouement ouvert que chacun réinvente à sa guise.

