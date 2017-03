Surprenants mal-aimés

Les pigeons sont sans doute les bêtes urbaines les plus détestées, avec les rats… Ce documentaire fort instructif, tourné en grande partie à Montréal, devrait sans doute vous faire changer (un peu) d’avis à leur sujet.

Fabuleux pigeons, Explora, 18 h

La fiction et la réalité

Si la minisérie créée par l’équipe derrière le film Milk, racontant l’histoire de la lutte pour les droits des LGBT aux États-Unis vous a interpellé, ce volet documentaire risque de vous intéresser également.

When We Rise, The Documentary, ABC, 20 h

Manœuvres comptables

Les équipes de l’émission Enquête et son pendant anglo, The Fifth Estate, ont mis leurs ressources en commun pour faire la lumière sur « méthodes douteuses » utilisées par la firme KPMG dont les riches clients ont échappé au fisc et reçu une offre d’amnistie de l’Agence du revenu du Canada…

Enquête, Radio-Canada, 21 h