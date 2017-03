Nos choix ce soir

Vulnérabilité payante

Après la diffusion lundi dernier de deux documentaires québécois qui explorent la réalité des réfugiés sous des angles relativement lumineux, Télé-Québec donne une vitrine à un côté nettement plus sombre de l’afflux de migrants que connaît l’Europe. Cette enquête française montre sans fard comment de petits et grands commerçants, des hommes politiques et des mafieux se remplissent les poches en profitant de la vulnérabilité des migrants, le plus longtemps possible…

Le business des migrants, Télé-Québec, 20 h

Métal précieux ou honteux?

Portrait de l’industrie minière aurifère, autant des grandes compagnies d’extraction que de ceux qui subissent les contrecoups de cette exploitation fort lucrative, mais parfois pas très respectueuse de l’environnement et de ses travailleurs, en passant par ceux qui militent pour un or plus « vert »…

De la mine à la vitrine, TV5, 20 h