Retour vers le futur

Une bien belle idée que cette courte série documentaire en trois épisodes qui regarde dans le rétroviseur de ce qui se fait en matière de recherche fondamentale au Québec, en s’intéressant aux travaux passés qui s’avéraient particulièrement porteurs pour l’avenir et en faisant le point avec les chercheurs concernés sur l’évolution de ces projets de recherche. Ceux qui aiment les émissions de vulgarisation scientifique telle que Les électrons libres à Télé-Québec devraient trouver leur compte avec ce concept. Que sont devenues les découvertes de jadis ? Canal Savoir, lundi, 19 h 30 et 22 h 30

Photo: PBS

Une histoire du continent oublié

La télévision publique américaine clôt le Mois de l’histoire des Noirs avec une série documentaire qui devrait exister depuis longtemps… C’est qu’elle est consacrée à l’histoire largement méconnue du continent africain. L’historien en résidence à PBS Henry Louis Gates Jr. raconte, dans les six épisodes diffusés cette semaine, les chapitres les plus marquants de cette histoire, des origines de l’homme et des premières sociétés humaines jusqu’aux conséquences du colonialisme européen du XIXe siècle. Vaste programme… Africa’s Great Civilizations, PBS, lundi, mercredi et jeudi 21 h

Photo: ABC

Chronique d’une lutte sans merci

Le réseau ABC a réuni l’équipe du film à succès Milk, le scénariste Dustin Lance Black, qui a d’ailleurs reçu l’Oscar du meilleur scénario original pour cet opus, et le réalisateur Gus Van Sant pour la création de cette minisérie historique qui relate la longue marche des militants LGBT pour la reconnaissance de leurs droits. Cette chronique d’une lutte qui s’étend de la fin des années 1960 à nos jours profite d’une distribution quatre étoiles (Guy Pearce, Mary Louise Parker, Rachel Griffiths, Whoopi Goldberg). Elle est complétée par un documentaire qui donne la parole à plusieurs des pionniers personnifiés dans la fiction. When We Rise, ABC, lundi, mercredi, jeudi, vendredi, 21 h. When We Rise : The People Behind the Story, ABC, jeudi, 20 h