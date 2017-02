Nos choix cette fin de semaine

24 février 2017

Cinéma, Cinema

Les cinéphiles amateurs de galas sont gâtés cette fin de semaine, puisqu’ils peuvent la commencer en regardant la cérémonie qui récompense le cinéma de l’Hexagone et la conclure avec la fête du cinéma des voisins du Sud. Dans les deux cas, on peut s’attendre à de bons sentiments, à quelques larmes et à des commentaires aux accents politiques…

La 42e cérémonie des César, Planète +, vendredi, 15 h et The 89 th Academy Awards Ceremony, CTV et ABC, dimanche, 20 h 30

La fête à Paul

Pour ceux qui aiment bien l’ancien barbu de la chanson québécoise mais qui n’iront pas célébrer ses 40 ans de carrière avec lui au Centre Bell le 17 mars prochain, Belle et Bum souligne un peu en avance cet anniversaire spécial pour Paul Piché. Sont également de la partie les « jeunots » Lisa LeBlanc, Ian Kelly et Stéphane Tétrault.

Belle et Bum, Télé-Québec, samedi, 21 h