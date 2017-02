Le pigeon est sans doute l’une des espèces animales les plus détestées par les citadins, avec le rat d’égout… Et pourtant, cet oiseau résistant a des capacités plutôt surprenantes pour un volatile des villes en apparence assez insignifiant… Le documentaire canadien Fabuleux pigeons illustre à merveille ces « talents cachés » et offre une leçon d’histoire sur l’utilité oubliée du pigeon.

Fabuleux pigeons ICI Explora, jeudi, 18 h