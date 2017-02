Récapitulatif de l’épisode 5 de la série télé «Cardinal».

Les contrastes d’ombre et de lumière s’affichent pleinement entre la trente-deuxième et la quarantième minute de cet épisode.

Le Devoir poursuit l’examen récapitulatif de la série Cardinal (CTV et Super Écran), un épisode à la fois. La diffusion entame sa dernière ligne droite avec la cinquième mouture sur les six de la miniproduction canadienne mettant en vedette Karine Vanasse (la détective Lise Delorme) et Billy Campbell (le détective John Cardinal).

Il faut maintenant parler de Daniel Grou. Le réalisateur signe de son nom complet la série Cardinal. Ici, au Québec, on le connaît comme Podz, surnom lui venant de son habitude à préciser que son patronyme à l’orthographe inhabituelle s’écrit « avec pas de x ». Podz a donné ici les productions radiocanadiennes Minuit, le soir et 19-2, mais aussi le film King Dave (2016).

Bien des qualités distinguent sa nouvelle création de haut niveau. Seulement, au total, comme dans presque tous les cas télévisuels mémorables, elles se ramènent à une recette simple et éprouvée, celle d’une très bonne histoire très bien racontée.

Le récit fort de Cardinal s’appuie sur un roman policier puissant, Forty Words of Sorrow de Gil Blunt. L’intrigue a lancé une production romanesque sérielle consacrée au détective John Cardinal, qui donne son nom à cette adaptation. Elle connaîtra certainement des suites à l’écran, et tant mieux.

Comme le roman mais en concentré pur jus, le cinquième épisode charnière (on approche tout de même de la fin) mise sur des tournants fulgurants. Jusqu’ici, l’enquête piétinait, avançait lentement. Cette fois, tout déboule très rapidement et la mise en forme télévisuelle dirigée par Daniel Grou/Podz se place à la hauteur attendue.

Lemieux et Burtynsky

Les contrastes d’ombre et de lumière s’affichent pleinement entre la trente-deuxième et la quarantième minute de cet épisode. Kelly, fille de John Cardinal, vient d’arriver à Algonquin Bay pour rendre visite à sa mère convalescente, torturée par une très sévère dépression. La jeune femme se rend à l’hôpital, où le personnel découvre que la patiente suicidaire a disparu de sa chambre. Kelly monte à bord d’une patrouille de police et retrouve Catherine Cardinal au bord d’un lac gelé.

Un grand soleil d’hiver éclaire le paysage saturé de blanc qu’une clôture sombre traverse à l’horizon. Le ciel et la terre semblent interchangeables dans leur blancheur immaculée. Le fil ombragé d’un lampadaire s’étend à l’infini. La silhouette de la mère se devine.

On se croirait dans un tableau du peintre québécois Jean-Paul Lemieux. D’autres travellings aériens maintenant réalisés pour presque rien avec des drones — il y en a vraiment beaucoup et ils sont tous magnifiques — font plutôt penser à des photos de l’artiste ontarien Edward Burtynsky. Celui-là paraît obsédé par la transformation industrielle des paysages naturels. Le générique qu’il inspire propose un travelling magnifique où l’on voit une rivière rougie traverser une terre enneigée.

Ces références artistiques, certainement assurées, servent une histoire on ne peut plus canadienne de meurtres dans une ville minière nordique. Le tournage hivernal fait par contre regretter que les productions québécoises ne se tournent pas davantage sous la neige. Il suffit d’un tout petit peu d’imagination pour comprendre à quel point une création comme Les pays d’en haut aurait gagné à suivre les quatre saisons au lieu de s’enfermer dans un éternel été.

Un plan-séquence

Revenons à la scène de chevet. L’action suivante montre Cardinal et Delorme à la recherche d’indices, voire d’une victime des assassins en série. Leur enquête les mène très vite de la maison de Woody Baldwin, retrouvé mort, au magasin où travaille l’assassin Eric Fraser jusque dans une école désaffectée. Une image montre les enquêteurs en contre-jour. Leurs ombres entrent dans la cave de l’immeuble, l’arme au poing.

Podz traite ce qui suit en un plan-séquence de cinq terrifiantes minutes. Cette technique de virtuose devient un peu sa marque de commerce. Pour King Dave, il a tourné sans interruption une scène unique de 1 h 40.

Cette fois, le premier bout se tourne dans une obscurité quasi complète et totalement angoissante. L’exploration de la cave par les détectives se fait à la lampe de poche. Les policiers sont suivis de dos en travelling avant. La musique s’amplifie tandis qu’on entend le jeune Keith London appeler à l’aide. Mais ce n’est qu’un enregistrement, et quand Delorme le découvre, elle se fait tirer dessus.

Cardinal engage alors une poursuite haletante pour arrêter Eric le kidnappeur. La course reprend en sens inverse et les ramène à l’entrée de la cave. Elle se termine dans le véhicule de Fraser, toujours dans le même plan ininterrompu. On se croirait dans un jeu vidéo.

Il fait noir et froid à Algonquin Bay. La mort rôde. Les âmes s’inquiètent. Et tout cela se sent sous la direction de Podz, également reconnu pour ses oeuvres violentes et enténébrées.

On reconnaît sa touche partout. Dans l’utilisation de travellings avant, de fondus enchaînés, de changements de point à l’intérieur d’un plan, mais aussi des prises de vue de dos et puis dans les ralentis et dans la production de nombreuses images sombres, pour ainsi dire en clair-obscur.

Cette mécanique expressive permet d’altérer la perception pour plonger le spectateur dans un mélange d’inquiétude, de doute et d’appréhension, de crainte et d’épouvante. La lumière supposée apaisante de l’hiver boréal révèle les faiblesses des différents personnages qu’elle ne réconforte plus précisément parce qu’elle ne repousse plus la pénombre où agit le couple infernal.

Où il agissait, en fait. Le tandem de bourreaux a éclaté. Eric se suicide au bout de la course-séquence. Ne reste plus qu’Edie. Elle assassine le jeune Keith dans la toute dernière scène de ce cinquième épisode. La propre fin de la meurtrière approche. Le dénouement du dernier épisode devra aussi régler le cas de l’enquête sur la prétendue corruption de Cardinal, enfin, si la recette éprouvée est appliquée jusqu’au bout, celle d’une très bonne histoire, très bien racontée.