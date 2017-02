Nos choix ce soir

Des villes-aimants

Début d’une série documentaire en trois épisodes menée par Josélito Michaud, qui témoigne de la force d’attraction de trois grandes villes américaines à travers les témoignages d’artistes et d’artisans québécois qui y ont tenté leur chance. Premier arrêt : New York.

L’American Dream, RDI, 20 h

L’original et le produit dérivé

Ce thriller policier très réussi prend une pause jusqu’à la fin d’avril. Mais avant, il sert de locomotive à une série « dérivée » de huit épisodes. De quoi garder un public à l’écoute !

The Blacklist et The Blacklist : The Redemption, Global et NBC, dès 21 h

L’hiver de force

Ce drame banlieusard de Stéphane Lafleur a beau être planté dans un hiver gris et morne et présenter des personnages qui le sont tout autant, ses accents comiques et sa pointe de science-fiction l’illuminent de belle façon.

En terrains connus, Artv, 22 h