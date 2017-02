Les choix télé du 21 février

Bêtes pas bêtes

Cette série de documentaires animaliers sort de la formule habituelle sans pour autant en perdre le charme… Chaque épisode se penche sur les caractéristiques exceptionnelles de trois espèces. Cette semaine, on voit les « superpouvoirs » des éléphants, des chats et des pieuvres

Suprême animal, Explora, 19 h

Toute une vie

Artiste « complète » (chanteuse, danseuse, poétesse et écrivaine) et militante politique afro-américaine, Maya Angelou est l’objet de ce portrait posthume, un documentaire truffé d’entrevues d’artistes, de proches et même de politiciens qu’elle a marqués et inspirés.

American Masters-Maya Angelou : And Still I Rise, PBS, 20 h

Confidences et rendez-vous

TOutre une longue entrevue avec Céline Bonnier, on s’intéresse aux Rendez-vous du cinéma québécois, qui s’ouvrent demain à Montréal.

Premières vues, MAtv, 21 h