Villes-aimants

New York, Los Angeles et Las Vegas : trois villes qui font rêver, qui attirent leur lot d’ambitieux qui veulent percer dans leur domaine d’activité, dont bien des Québécois. Dans cette série documentaire de trois épisodes, Josélito Michaud explore ces métropoles culturelles et économiques à travers l’expérience de Québécois qui y ont tenté leur chance. Dans le premier chapitre, consacré à la Grosse Pomme, il rencontre entre autres la mannequin Ève Salvail, le chef Hugue Dufour, qui ont réussi leur pari, et Gregory Charles, qui y travaille encore. Suite les jeudis 2 et 9 mars.

L’American dream, RDI, jeudi, 20 h

De vrais superpouvoirs

Les documentaires animaliers sont l’équivalent télévisuel de la cuisine réconfortante : ils font un bien fou et on s’en lasse rarement. La série Suprême animal entre dans cette catégorie, mais son « assaisonnement » est légèrement différent de la recette originale. Outre la réalisation moins « patiente », qui introduit des segments de commentaires d’« humains » devant la caméra, les épisodes prennent parfois des allures de jeu-questionnaire. Et surtout, on y découvre dans chacun des six épisodes toutes sortes de caractéristiques étonnantes des trois animaux en vedette qui relèvent presque des « superpouvoirs ».

Photo: Explora

Suprême animal, Explora, mardi, 19 h

Produits dérivés

Deux des « grands réseaux » proposent cette semaine les pilotes de séries dérivées de succès des dernières années. Près d’un an après la finale de l’acclamée The Good Wife, CBS risque une suite qui se passe également un an plus tard, alors que certaines des collègues d’Alicia Florrick lancent leur cabinet d’avocat. Seul le premier épisode sera diffusé sur les ondes de CBS. Il faudra être abonné à leur service de streaming pour voir la suite. Les créateurs de The Black List n’ont pas attendu la conclusion de leur thriller pour offrir un « produit dérivé » avec des personnages croisés dans des épisodes au printemps dernier. Et les fidèles ne seront pas trop déboussolés : cette « excroissance » télévisuelle est programmée toute de suite après l’original…

Photo: CBS

The Good Fight, CBS, dimanche, 20 h et The Black List : redemption, NBC et Global, jeudi, 22 h