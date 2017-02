Pierre-Yves Lord, nouvel homme en or

Photo: Antoine Leclair Keystone Press

Télé-Québec a confirmé mercredi que c’est Pierre-Yves Lord qui succédera à Jean-Philippe Wauthier à la coanimation de l’émission Deux hommes en or. Lord partagera donc l’écran et les entrevues avec Patrick Lagacé à partir de l’automne. « Pierre-Yves est reconnu pour sa curiosité, sa répartie et sa passion pour l’actualité, a souligné par voie de communiqué Denis Dubois, directeur général des programmes de Télé-Québec. Son parcours professionnel, et le regard critique qu’il pose sur l’actualité sont autant de qualités qui font de lui un animateur et un complice de choix pour cette émission. » Pierre-Yves Lord est en ce moment au micro de CKOI à Montréal. On l’a aussi vu dans plusieurs émissions de télé, dont Occupation double, Infiltration et Le bon mix selon Boire.