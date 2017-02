Nos choix ce soir

Naissance d'une légende

Les amateurs de ces motos bruyantes prendront sans doute plaisir à découvrir l’histoire un peu romancée des débuts de cette marque devenue légendaire, du tournant du XXe siècle à la Grande Dépression. Les autres, un peu moins…

Harley et les Davidson, Canal D, 20 h

Enquête sur la « taxe rose »

La diffusion de ce documentaire français tombe particulièrement bien, au lendemain d’une demande d’action collective concernant la « taxe rose ». C’est qu’on y décortique les stratégies marketing de « genre » qui permettent à certaines marques et certains groupes commerciaux d’augmenter les prix des articles destinés au marché féminin.

Le prix a-t-il un sexe ? TV5, 21 h

Pas si indésirables...

On voudrait les voir disparaître pour toujours, et pourtant bien des microbes et bactéries nous sont très utiles. C’est ce que démontre ce documentaire.

Un monde sans microbes, Explora, 21 h