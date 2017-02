Nos choix ce soir

Naissance d’une équipe

L’histoire des Nordiques, l’ancienne équipe de la Vieille Capitale qui aurait aujourd’hui 45 ans, a déjà été racontée à quelques reprises à la télévision. Ceux qui s’intéressent toujours au sujet devraient jeter un oeil à ce documentaire de l’ONF tourné aux balbutiements de l’équipe, alors qu’elle faisait son entrée dans l’Association mondiale de hockey.

Un travail comme les autres, RDS, 19 h 30

C’est pas parce que…

L’âge vénérable n’empêche pas l’épanouissement sexuel. C’est ce que s’emploie à nous montrer ce documentaire de Sophie Lambert.

Des nuances de sexe et de gris, Télé-Québec, 21 h

C’est pas parce que… bis.

Une serveuse de bar plus toute jeune qui n’a pas mené une vie des plus rangées finit par se « caser » et faire la paix avec son passé. Un magnifique portrait de femme pas ordinaire.

Party Girl, TFO, 21 h