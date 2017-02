Un match parfait!

Julie Perreault et Rossif Sutherland forment l’un des couples les plus séduisants qu’on aura vus au petit écran depuis longtemps.

Bien que les comédies sentimentales ne soient pas sa tasse de thé, Louise Archambault a succombé au charme de la série britannique Catastrophe. Produite, écrite et interprétée par Sharon Horgan et Rob Delaney, cette série d’Amazon met en scène une Irlandaise qui, après une semaine torride dans les bras d’un Américain lors d’un voyage d’affaires à Londres, découvre qu’elle est enceinte. Contre toute attente, Monsieur demande Madame en mariage et le nouveau couple décide de garder le bébé.

« Je ne connaissais pas du tout cette série. On m’a envoyé un premier épisode de la série originale et dès le départ, j’ai été charmée, se souvient la réalisatrice de Familia et de Gabrielle. J’ai complètement craqué pour ces personnages-là, pour la façon dont c’est raconté et pour l’angle avec lequel c’est mené. Au Québec, c’est assez rare qu’on arrive à raconter les situations de façon aussi efficace. Horgan et Delaney travaillent beaucoup en ellipse ; ils n’ont pas besoin de justifier ni de tout expliquer ce qui s’est passé pour que l’on comprenne. »

A guy, une fille

Adaptée par Maryse Warda, la mouture québécoise de Catastrophe met en vedette Julie Perreault et Rossif Sutherland, qui forment sans doute l’un des couples les plus séduisants qu’on aura vus au petit écran depuis longtemps. La chimie opère si bien entre eux que dès le premier des six épisodes de 30 minutes, on a tout de suite envie de suivre cette enseignante québécoise et cet Américain francophile dans les situations les plus cocasses.

« C’est moi qui les ai choisis ! affirme fièrement Louise Archambault. Le casting, c’est mon dada. Ce qui était difficile, c’est que les producteurs insistaient pour que le rôle du gars soit un Américain qui parle français. Au niveau du casting, c’est assez limitant. Je leur ai suggéré de prendre un Français, mais ils ne voulaient pas aller dans cette couleur-là. On a donc ouvert le casting à travers le Canada. »

La grande crainte de la réalisatrice, c’était de tomber sur un acteur avec un accent trop prononcé dont le jeu serait freiné par la barrière linguistique. Quel ne fut pas son bonheur lorsqu’est arrivé l’acteur vancouvérois, fils de Donald Sutherland et de Francine Racette, qu’on a notamment pu voir incarner Jésus dans Pour l’amour de Dieu de Micheline Lanctôt.

« Je ne savais pas que Rossif, qui a grandi à Paris et vécu aux États-Unis, parlait aussi bien français. Il était parfait ! Il n’avait jamais joué dans une comédie ; il est réputé pour jouer de façon minimale. Dès que Rossif et Julie se sont rencontrés, ça a explosé. Ils ont été charmés l’un par l’autre et j’ose espérer que cela transparaît à l’écran. »

Bébé à bord

S’ils sont fous l’un de l’autre, Audrey (Perreault) et Frank (Sutherland) trouveront par moments difficile d’apprivoiser le quotidien à deux et, d’ici quelques mois, à trois : « Tu es la plus grosse chose dans mon appartement après mon lit ! » lance Audrey à Frank après qu’elle l’eut observé ronfler, se gratter les parties et péter sous les draps au petit matin. « Tu me laisses mettre mon pénis dans ta bouche, mais tu ne me laisses pas mettre mes t-shirts dans ta garde-robe », lui reproche-t-il en pointant sa valise à peine défaite.

Vous l’aurez deviné, les personnages de Catastrophe ne mettent pas de gants blancs quand le vient le temps de s’exprimer : « C’est vraiment propre à l’humour britannique d’avoir ce côté cru sans que ça tombe trop dans le vulgaire », avance Louise Archambault.

« J’aime beaucoup cette fille-là qui n’a pas de filtre, qui a du verbe, qui est intelligente, poursuit-elle. J’ai rencontré trois excellentes actrices pour ce rôle, mais je crois qu’il allait comme un gant à Julie. Elle a cette spontanéité-là, elle est beaucoup plus électrique que certains de ses personnages. Comme Rossif, c’était la première fois qu’elle devait jouer dans une comédie. On a beaucoup travaillé à trouver le ton juste et on a beaucoup ri sur le plateau de tournage. »

Le bon ton

Autour d’Audrey et Frank gravite une pléthore de personnages pas piqués des vers que l’on rencontrera au fil de la première saison, parmi lesquels les parents d’Audrey (Gilbert Sicotte et Christiane Pasquier), la mère de Frank (Véronique Le Flaguais, qui reprend le rôle tenu par la regrettée Carrie Fisher dans la version originale), et Dave (Jean-Nicolas Verreault), l’inénarrable ami de Frank.

Même si elle avait pour mandat de respecter le rythme et le ton de la série britannique, Louise Archambault a pu y apporter sa sensibilité et sa touche personnelle : « J’essayais de me mettre au diapason de ce que les personnages vivaient. Avec le directeur photo, Julien Fontaine, avec qui j’ai tourné la comédie dramatique Trop, j’ai osé multiplier les angles, utiliser la caméra à l’épaule, varier le matériel et parfois même improviser. C’était vraiment instinctif. Les réactions des personnages sont super importantes, c’est très pince-sans-rire. Il y avait beaucoup de textes, mais les acteurs se sont vraiment abandonnés et ça a été très agréable. »

Alors qu’elle se prépare à tourner la deuxième saison en avril, Louise Archambault confie qu’elle trouve plus difficile de faire de la comédie que du drame : « Le défi, c’est de trouver comment être juste, comment ne pas être dans la caricature. Ce qui m’intéresse à travers l’humour, c’est la part de vérité, donc je me raccroche à ce qui est vrai, à la vraie personne qui est derrière chaque situation. On pourrait juger ces personnages-là, mais on les comprend parce qu’on y reconnaît nos failles. »