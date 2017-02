L’homme de la situation

Même si vous n’êtes pas très fan de la musique américaine en vogue actuellement, vous avez au moins une très bonne raison de regarder le gala des Grammy Awards de cette année : le maître de cérémonie, James Corden. Ce Britannique, qui fait fureur grâce à ses « Carpool Karaoke » avec toutes les vedettes de l’heure dans le cadre de son Late Late Show sur les ondes de CBS et CTV, a un charme fou et une énergie contagieuse qui fait du bien à voir, même si on s’intéresse très moyennement au gala, qui couronnera fort probablement une fois de plus la reine Beyoncé.

The 59th Annual Grammy Awards CBS et City TV, dimanche, 20 h