Derrière ces petites croix

En août 2015, la scénariste Manon Vallée et la boîte de production Orbi XXI lançaient un appel à tous, relayé par les médias régionaux, afin de rencontrer des personnes qui ont un proche décédé dans un accident sur les routes les plus meurtrières de la province et pour qui on a érigé une « croix de chemin ». Un an et demi plus tard, la série documentaire La route des croix relaie plusieurs de ces histoires dramatiques qui auraient pu être dans bien des cas évitées n’eût été le piètre entretien de ces routes. Ce chapelet de récits de tragédies routières survenues sur la 117 qui mène en Abitibi, la 132 dans le Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie, la 138 sur la Côte-Nord et la 155 en Mauricie, n’est malheureusement pas très bien servi par une réalisation un peu trop « pompier » pour la délicatesse des témoignages. Outre ce léger défaut, la série s’avère fort intéressante, émouvante, et fait oeuvre utile en rendant compte de la mobilisation citoyenne dans certaines régions pour améliorer l’aménagement et l’entretien de ces artères « vitales », qui fauchent encore trop de vies…

La route des croix Historia, jeudi, 22 h