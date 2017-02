Ils ont 70 ou 80 ans, et la sexualité est au coeur de leurs préoccupations. Sophie Lambert les a rencontrés dans le cadre du documentaire Des nuances de sexe et de gris. Après avoir exploré le thème de la sexualité à l’ère du numérique, elle s’est intéressée à la vie sexuelle des personnes âgées. On rencontre donc Madeleine, Marcelle, Gilles ou Gérald, dont l’intérêt pour la sexualité, loin de s’estomper avec l’âge, a plutôt pris un nouvel envol. Gérald, par exemple, a assumé son homosexualité sur le tard, et mène, à 70 ans, une vie sexuelle active, principalement via les réseaux de rencontres sur Internet. Certains ont déjà vécu une longue vie de couple moins épanouissante avant de redécouvrir leur appétit pour leur sexe. D’autres sont restés avec le même partenaire et ont vu leur vie sexuelle se modifier en même temps qu’eux-mêmes. D’autres encore doivent faire face à une solitude forcée après une rupture ou un décès.

Selon la sexologue Jocelyne Robert, qui participe au documentaire, les personnes âgées souffrent beaucoup de ne plus être perçues comme des femmes et des hommes complets en vieillissant. Selon l’explication d’une participante, les différents rôles joués au cours de la vie, en tant que parents ou professionnels, éclipsent souvent la dimension sexuelle de l’humain. Pour les femmes, la dégradation du corps est un sujet constant de tourment. À cet égard, il est apaisant de regarder Madeleine, qui, à 82 ans, continue de faire des exercices de yoga et profite d’une vie sexuelle épanouie avec son conjoint, par ailleurs de 20 ans plus jeune qu’elle. Du haut de son grand âge, Madeleine l’a invité à dépasser ses tabous, explique-t-il.