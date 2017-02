Pas si indésirables

Ce documentaire français a de quoi donner des frissons aux hypocondriaques et autres dédaigneux des petites « bibittes ». Un monde sans microbes donne idée de ce que deviendrait le monde sans tous des organismes vivants microscopiques qui peuplent nos existences. On se passerait aisément de certains d’entre eux, mais on y apprend, preuves à l’appui, qu’une large part des microbes, bactéries, et autres champignons invisibles à l’oeil nu nous sont fort utiles puisqu’ils rendent la vie possible, tout simplement. Un monde sans microbes, Explora, mercredi, 21 h

Ils ont mis au monde la marque de motocyclettes qui fait tourner les têtes (et les oreilles) depuis plus d’un siècle. Il est donc un peu normal qu’on ait songé à raconter l’histoire des frères Davidson et de Bill Harley, des débuts de leur folle entreprise au tournant du siècle dans leur ville natale, Milwaukee, aux années plus périlleuses de la Grande Dépression. Cette fiction biographique en trois épisodes, produite par la chaîne Discovery, ne révolutionne pas le genre, mais elle risque de plaire aux amateurs de ces grosses motos cylindrées, curieux de découvrir la genèse de cette marque légendaire. Harley et les Davidson, Canal D, mercredi, 20 h

L’homme de télé Ryan Murphy (Glee, American Horror Story) marie ici deux genres qu’il a brillamment exploités dans le passé, la comédie « de campus » et l’horreur dans cette « semi-anthologie » rigolote qui flirte avec l’horreur, mettant en vedette une actrice chevronnée qui s’est d’abord fait connaître dans un rôle de « screaming queen », justement : Jamie Lee Curtis. La première saison nous transporte dans les couloirs d’une sororité d’élite alors que les règles d’exclusion sur la base de l’origine socio-économique des membres en devenir sont désormais interdites par l’université. Et c’est à ce moment qu’une vague de meurtres déferle… Scream Queens : terreur sur le campus, Musique Plus, mardi, 22 h