Nos choix ce soir

Stress post-traumatique journalistique

Après trois décennies à la radio et la télévision publique anglo-canadienne, le reporter Curt Petrovich tire sa révérence avec ce documentaire, qui relate comment il est devenu victime du syndrome post-traumatique lors de sa couverture du tsunami de 2013 aux Philippines, et surtout les moyens très variés par lesquels il a tenté de le soigner.

Lost on the Arrival : Me, the Mounties & PTSD, CBC, 21 h

À la recherche de «L’homme assis»

Enquête a remonté la piste d’un Modigliani disparu depuis la Seconde Guerre mondiale, grâce aux Panama Papers…

Enquête, Radio-Canada, 21 h

Œuvres précédentes

Les cinéastes québécois Olivier Asselin et Anne Émond ont des films à l’affiche en salle actuellement (ou dès demain). Voici des occasions d’apprécier leur savoir-faire.

Un capitalisme sentimental, Artv, 21 h et Nuit#1, Télé-Québec, 22 h 30