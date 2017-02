Regard critique sur les médias à Télé-Québec

Télé-Québec ajoutera à sa programmation d’automne une nouvelle émission de 60 minutes qui « posera un regard critique sur les médias » et qui veut « décortiquer les images omniprésentes qui auront marqué le paysage médiatique » de la semaine, selon un communiqué. C’est l’animatrice et journaliste Marie-Louise Arsenault qui sera à la barre de cette émission qui n’a pas encore de titre. « Je crois qu’une émission qui décrypte les images et qui en dégage le sens politique, social et économique afin de permettre aux citoyens de mieux aborder le monde est absolument essentielle », a-t-elle expliqué. Arsenault sera accompagnée de chroniqueurs et d’invités. Le concept est signé Must Média et Infopresse.