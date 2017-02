Nos choix ce soir

Revoir Claude

Et pas pour nous ressasser ces prouesses de « négociateur » du passé, mais pour faire ce qui l’a rendu célèbre : commenter l’actualité judiciaire et criminelle, sous la forme d’un magazine hebdomadaire, où il fera appel à la collaboration du public.

100 % Poirier, Canal D, 19 h

Revoir Gaston

Cet épisode tout consacré à la poésie québécoise « bien vivante », diffusé pour la première fois le 1er mai 1981, donne à voir une entrevue avec Gaston Miron.

Apostrophe : de grands noms d’ici chez Pivot, Canal Savoir, 21 h

Réentendre Mozart

Pour fêter le demi-siècle d’un petit festival devenu grand, presque tout consacré à vous-savez-qui, on nous présente un concert « tout Mozart ». Au programme : sa première et sa dernière symphonie et le Concerto pour piano no 12.

Live from Lincoln Center : 50 years of Mostly Mozart, PBS, 21 h