En quête de Youssef

Soyons clairs : il ne faut pas manquer d’écouter ce documentaire. Pour qui souhaite comprendre un peu mieux la logique de la radicalisation en faveur du groupe État islamique, voilà bien un incontournable. Youssef est disparu. Raed Hammoud part sur les traces de ce vieux copain, peut-être moins dans l’intention avouée de le retrouver que de trouver à dénouer le fil avec lequel la toile de sa radicalisation islamiste s’est tissée.

Hammoud se met en scène. Quand il est arrivé au Canada, à l’adolescence, son ami Youssef était déjà là. Youssef est arrivé peu de temps après les événements du 11 septembre 2001. Les deux ont passé leur adolescence ensemble à Montréal, puis se sont perdus de vue.

Un jour, dans les journaux, Hammoud apprend que trois Québécois sont partis faire le djihad en Syrie. Il ne se souvient plus trop du titre de la nouvelle, dit-il. Sur une des photos publiées par Le Journal de Montréal, il reconnaît en tout cas Youssef, son ancien camarade de classe, son compagnon d’études. « C’était mon ami. » Les deux fréquentent le collège privé Stanislas, une vieille institution d’enseignement de Montréal.

Comment Youssef en est-il venu à partir avec d’autres pour se battre pour le groupe État islamique ? Daesh est l’association la plus violente du monde. Or, ce Youssef, témoigne Hammoud, est le garçon le plus doux et serviable qu’il ait connus. « Lui, là-bas, ce n’est juste pas possible. »

D’autres anciens amis de classe témoignent. Un gars intelligent, ce Youssef. Un des meilleurs élèves de sa classe. Un type vraiment gentil. « Je riais avec lui comme je riais avec toi. » Aucun problème de comportement. Il est parfaitement intégré à sa société. À tout prendre, un type hors du commun. « Rien qui ne laissait présager cela. »

Puis un jour, apprennent ses vieux amis du collège, Youssef s’est fait pousser la barbe. Il critiquait les comportements des uns et des autres, notamment la consommation d’alcool. On le retrouve à l’Université de Sherbrooke. Il a découvert une religion. Il parle de sa nouvelle passion. « L’aveugle ouvre enfin les yeux », écrit Youssef. Il invite les gens à la mosquée, à Sherbrooke. Il est fier d’attirer de nouveaux fidèles. Le responsable du lieu à l’époque se souvient de lui comme quelqu’un de généreux, de disponible pour les autres, bien planté sur ses pieds.

À Sherbrooke, il n’est pas le seul à se radicaliser. Un chargé de cours de l’université, musulman lui aussi, en connaissait depuis leur plus jeune âge. Il les invitait à manger à la maison. Il n’a que des bons mots à leur sujet. « Ils ont grandi devant moi. » Éduqués, cultivés, sympathiques. Qu’est-ce qui cloche alors ? Ils sont rejetés par la société. Ils ne sont pas écoutés par cette société, dit-il.

L’ex-amoureuse de Youssef, une Gaspésienne rencontrée à l’université, témoigne de leur relation. Il s’est mis à lire le coran tous les jours. C’était un fan de musique. Il jouait de la guitare. Il a arrêté. Il refusait de partager une table où se trouvait de l’alcool. Au moment du débat sur les accommodements raisonnables, elle se souvient que Youssef éprouvait un terrible sentiment d’exclusion. Il se sentait blessé. Pas Marocain, pas Français, et on lui faisait « très bien comprendre qu’il n’était pas Québécois ».

Pourtant, personne n’a rien vu venir. Surtout pas les journalistes locaux. Alain Goupil, journaliste à La Tribune de Sherbrooke, témoigne. En 25 ans de métier, il n’avait jamais vraiment réalisé que vivait près de lui une communauté musulmane. Ses mots : « C’est quelque chose de tout à fait nouveau pour nous. » Les médias doivent-ils se poser des questions devant cette ignorance, demande en substance Raed Hammoud ? « On doit se donner du temps », répond tout bonnement le journaliste.

Raed Hammoud lit des extraits d’un blogue tenu par Youssef. Il se félicite de voir de plus en plus de croyants. Durant le débat sur la charte des valeurs du Parti québécois, il se montre exaspéré. « Ne vote pas. Reste musulman. » Il se comporte de plus en plus en converti ardent.

Au début de ce documentaire intelligent et sensible, Raed Hammoud pose qu’« il n’y a qu’une seule façon de connaître la vérité : la regarder en face. » Mais peut-être la vie n’est-elle pas attachée à un fil qui suit le cours d’un temps fixé par l’enfance et l’adolescence. Peut-être rien dans la vie humaine n’est tout à fait prévisible en fonction des seuls antécédents de l’enfance.

Raed Hammoud va se rendre en Turquie pour essayer de continuer de suivre la piste de Youssef et de ceux qui l’accompagnent. Sa soeur témoigne. En larmes. Elle raconte son départ caché, sa fuite.

Puis on se rend compte que plus Hammoud s’approche de son ancien ami, plus en fait il s’en éloigne. Sa vie finit par être recouverte par l’ombre de Daesh. Youssef, on le constate alors, se perd dans l’anonymat d’un mouvement de masse. Sa liberté, finalement, aura été de consentir à la perdre. Je l’ai dit : ne manquez pas de regarder ce film.