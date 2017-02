Jack London, une icône américaine

Mille mots par jour, au minimum. Lecteur avide, voyageur infatigable, reporter intrépide, militant socialiste, tour à tour pilleur d’huîtres, chercheur d’or ou rancher écologiste avant l’heure, Jack London noircissait ses pages avec une discipline de fer. Michel Viotte raconte le destin plus grand que nature de celui qui fut l’écrivain le plus célèbre de son temps dans Jack London, une aventure américaine.

Né prolétaire en 1876, mort usé prématurément à 40 ans, criblé de dettes, Jack London aura incarné une Amérique moderne en pleine explosion. Le récit que raconte l’auteur des Vies de Jack London (La Martinière) dresse habilement les parallèles indissociables qui réunissent l’écrivain et son monde en proie à de profonds bouleversements.

Traversé des mots de l’écrivain de Croc blanc et L’appel de la forêt et pimenté de ses innombrables photos, ce docu-fiction réalisé au 100e anniversaire de sa mort, suit par ailleurs un fil chronologique classique en entrelardant éclairages savants et reconstitutions inutilement léchées. L’amalgame est néanmoins heureux, arrivant à cerner l’âme de cet esprit libre dont l’essence était pourtant « comme la fumée », soit « impossible à saisir », selon les mots de son petit-fils, Bruce Knight.