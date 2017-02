Prendre en main son destin

La documentariste Ève Lamont (Squat ! le film, L’imposture) est une cinéaste patiente. Pour Le chantier des possibles, elle a filmé sur une période de dix ans les différents acteurs communautaires du quartier Pointe-Saint-Charles, à Montréal, des gens de coeur et d’action qui n’attendent pas un miracle pour prendre leur destin en main. Elle aborde la complexe question de la gentrification de ce quartier pauvre, maintenant terreau fertile pour la multiplication des tours à condos, et illustre la résistance et la pugnacité de ses habitants, qui s’organisent autour de projets de logements innovants. Un film qui donne des ailes. Canal D, dimanche, 19 h

C’était un 13 de 13…

Photo: TV5

… et Marion, 13 ans, avait vraiment les blues. Le docufiction français Marion, 13 ans pour toujours relate l’histoire tragique d’une adolescente qui s’est pendue le 13 février 2013 après avoir trop longtemps subi le harcèlement de ses camarades de classe. Durant la diffusion, l’organisme Jeunesse, j’écoute offrira son soutien par conversation privée aux jeunes et parents interpellés sur la page Facebook de la Fondation Jasmin Roy. TV5, dimanche, 20 h

De Bauer à Carter

Pourquoi abandonner une formule gagnante ? C’est sans doute ce que se sont dit les créateurs de la série 24 (24 heures chrono), qui proposent ici une nouvelle mouture qui suit à la lettre le modèle de leur « franchise » originale : un courageux a 24 heures pour sauver le président « en devenir » de potentielles menaces terroristes. 24 : Legacy a toutefois la particularité de présenter un héros afro-américain, Eric Carter, qui prend la relève du célébrissime Jack Bauer. Fox et CityTv, dimanche, tout de suite après le Super Bowl

L’influence d’une oeuvre raciste

Photo: PBS

Le film The Birth of a Nation est souvent considéré comme l’un des premiers chefs-d’oeuvre du 7e art. Sortie en 1915, cette épopée racontant la guerre de Sécession et la reconstruction du point de vue des sudistes fut un énorme succès public, malgré son discours éminemment raciste, qui favorisa la renaissance du Ku Klux Klan. Le documentaire Birth of a Movement relate la controverse qu’il a suscitée, mais explique surtout en quoi il fut un moteur important de la mobilisation des Afro-Américains qui mena à la longue bataille pour les droits civiques. PBS, lundi, 22 h