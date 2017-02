Autopsie du deuxième épisode de la minisérie «Cardinal»

Nouvel article sur le nouvel épisode de Cardinal diffusé par CTV et Super Écran. Cette première expérience de récapitulation du Devoir ira jusqu’au bout des six parties de la minisérie.

Continuons par le commencement. Peu de bonnes séries n’ont pas de bons génériques. Il est bien possible de faiblir un peu de ce côté, mais en général les deux qualités vont de pair, comme le prouvent bien assez Six Feet Under, Westworld ou Game of Thrones.

À tout coup un ver d’oreille se combine à un lombric de l’oeil pour accoucher d’une synthèse alléchante. Le générique, c’est une porte ouverte sur une agréable promesse narrative.

Cardinal s’affirme comme une série de qualité. Son générique d’une trentaine de secondes respecte la règle imposée.

De magnifiques paysages enneigés défilent. Des images des deux enquêteurs principaux s’y superposent. Leur peau s’effrite et se soulève à la manière de l’écorce des bouleaux que l’on aperçoit aussi. Les plans aériens atteignent presque la puissance esthétique des photographies d’Edward Burtynsky — on y reviendra dans les prochaines semaines.

Ce petit bijou introductif s’enrichit d’un arrangement de la chanson Familiar par Agnes Obel. La Danoise susurre : « Can you walk on the water with I ». Des paroles de sa version originale ajoutent : « Notre amour est un fantôme invisible pour les autres/Un danger », mais aussi : « Ce que tu me fais/Causera ma propre mort ».

La chute de ce deuxième épisode, autour d’un couple inquiétant, semble faire comprendre pourquoi cette chanson a été choisie comme emblème sonore de la minisérie. Et entre ses deux bouts, entre le magnifique début et la fin alléchante, le développement narratif du deuxième opus se concentre surtout sur des autopsies.

Ouvrir/s’ouvrir

Comme le veut une certaine tradition des histoires policières, le récit explore donc certains détails techniques de l’enquête, en apparence pour simplement révéler la finesse sherlockholmesienne des détectives. En fait, les subtilités analytiques servent surtout ici à établir de nouveaux rapports entre les deux détectives mal assortis. La jeune Delorme amadoue ainsi le vieux bourru surdoué, réputé sévère avec tous ses collègues jugés médiocres.

Les deux policiers se déplacent vers Toronto. L’autopsie complète y est pratiquée, loin d’Algonquin Bay. « Le meurtre est rare au Canada », dit le roman de Giles Blunt qui inspire la série en expliquant qu’il n’y a donc qu’une seule unité de médecine légale par province.

Lise Delorme (Karine Vanasse) profite du voyage pour soumettre une hypothèse brillante à partir d’un détail de l’examen préliminaire de la première victime, Katie Pine. Elle explique que son corps a gelé environ trois jours après son décès.

En croisant l’info avec les rapports météorologiques des derniers mois, elles ouvrent une fourchette temporelle faisant comprendre que l’adolescente a probablement été tenue en vie pendant une semaine avant d’être assassinée. Plus tard, la détective fait observer que l’autre victime soupçonnée d’avoir fugué a laissé son ordinateur portable dans sa chambre, ce qui n’a aucun sens.

Du sang

Le labo torontois découvre des bandes audio enroulées sur le visage de la victime. Elles révèlent les voix entremêlées du tueur et de Katie. Mais avis aux coeurs sensibles : les images très réalistes de la dissection sont presque insupportables. Exposer le sanguinolent et perturbant boulot du médecin légiste, y compris pour les enquêteurs aguerris, fait aussi partie de la tradition des histoires policières.

La révélation d’une autre autopsie, celle du jeune garçon Todd Curry, découvert par John Cardinal dans une résidence abandonnée, est plutôt traitée à travers la visite au père de la victime. Un autre appréciable choix scénaristique.

M. Curry père demande. Il veut savoir. Cardinal y va en douce : « Les premières analyses indiquent que votre fils a été violenté avant sa mort. » Le père exige des détails, et c’est Delorme qui répond franchement en lui apprenant que son fils a été torturé, battu à mort et humilié. « On ignore la cause de la mort parce que votre fils a subi trop de blessures », dit-il.

Une mauvaise surprise

Cardinal va finir par remercier Delorme pour cette intervention. « Avant, je m’en sortais mieux avec les familles en deuil. » Et là encore, on sent que sa collègue réussit à percer un peu plus la carapace de celui qu’elle doit par ailleurs surveiller parce qu’on le soupçonne de corruption.

Cette enquête dans l’enquête se poursuit. Delorme prend Cardinal en filature de nuit, en contravention des ordres du patron de la police sur la police. Elle découvre que le supposé ripou semble blanchir de l’argent au casino en achetant des jetons au marché noir.

Le lendemain, Cardinal jette au passage à sa partenaire qu’elle devrait retirer les signes distinctifs de sa voiture pour la banaliser en cas de filature. Sait-il qu’elle l’a suivi la veille ? Qui surveille qui, maintenant ?

L’épisode se termine sur l’apparition d’un jeune couple inquiétant. Une femme et son copain, dans la vingtaine, épient un jeune homme depuis sa descente d’un autobus. Ils le suivent jusque dans un bar, où elle verse de la drogue dans son verre. Dans les dernières images, ce couple maudit attend sa victime dans une camionnette.

« Ce que tu me fais/Causera ma propre mort ». Dans les bonnes séries comme celle-ci, la chute d’un chapitre ouvre aussi sur une promesse, même si elle peut être angoissante…