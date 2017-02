Nos choix ce soir

Dans son «habitat naturel»...

L’idée de cette courte série documentaire en quatre épisodes est toute simple, mais tellement révélatrice. On y suit le quotidien de familles de diverses origines sociales et ethniques dans la pièce où elles passent probablement le plus de temps ensemble : la cuisine. Le résultat est fort intéressant, malgré une narration qui aurait eu avantage à se faire plus discrète.

Dans la cuisine, Canal Vie, 19 h

Pour tout avaler d'un coup

La nouvelle comédie d’Isabelle Langlois racontant la lente descente aux enfers d’une trentenaire « parfaite » se regarde avec délectation. Mais une petite demi-heure par semaine, c’est trop peu pour plusieurs, désormais habitués à ingurgiter les séries télé en une seule bouchée… Ils peuvent désormais délier les cordons de leur bourse pour avaler la présente saison tout d’un coup.

Lâcher prise, Extra de Tou.tv