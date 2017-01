Nos choix ce soir

Le dernier ami de l’homme

Ce documentaire d’Hélène Choquette (Unité 9 le documentaire, Grande fille !) s’intéresse avec toute la délicatesse qu’il faut au lien particulier qui unit des itinérants à leur fidèle compagnon à quatre pattes.

Chienne de vie, RDI, 20 h

Ne pas en avoir

La non-maternité par choix est encore une option de vie dont on ne tient pas nécessairement à se vanter… La réalisatrice Magenta Baribeau, qui tient depuis neuf ans le blogue Maman ? Non merci !, aborde de front cette question délicate, ici et en Europe.

Maman ? Non merci !, UNIS, 22 h

Mary, l’indépendante

L’actrice et réalisatrice Mary Tyler Moore nous a quittés la semaine dernière. C’est pourquoi la télévision publique américaine rediffuse ce documentaire datant de 2015, en forme d’hommage à cette pionnière du petit écran, qui a incarné des femmes modernes et indépendantes.

Mary Tyler Moore : A Celebration, PBS, 22 h