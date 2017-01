Nos choix ce soir

Réinventrice de ville

Vous avez sans doute lu l’entrevue que nous accordait Phyllis Lambert dans notre édition de samedi dernier, pour souligner son 90e anniversaire de vie et ses 75 années de travail et de militantisme citoyen. Ce portrait la complète à merveille.

Phyllis Lambert : l’état des choses, RDI, 20 h

Retour sur 2017

Et on serait tenté d’ajouter « et aux anciennes amours »… Pour sa rentrée hivernale, Marc Labrèche se permet une première revue de l’année 2017 et devrait faire plaisir aux nostalgiques de 3600 secondes d’extase puisqu’il offrira une parodie de l’entrevue que Céline Dion a récemment accordée à Josélito Michaud.

Info, sexe et mensonges, Artv, 21 h

Archie sombre

Début d’une série inspirée de la bande dessinée Archie, rafraîchie au goût du jour, avec des accents de polar et des références pop à la pelle. Un nouvel épisode disponible chaque vendredi.

Riverdale, Netflix