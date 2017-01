Montre-moi ta cuisine…

... et je te dirai tout sur toi. C’est ainsi que l’on pourrait modifier le célèbre adage à partir de la prémisse de cette courte série documentaire en quatre épisodes, une adaptation québécoise d’un concept britannique qui nous fait entrer dans l’intimité de quelques familles dans la pièce où elles passent probablement le plus de temps ensemble : la cuisine. Le premier épisode, qui nous entraîne chez deux familles bourgeoises, une famille à faibles revenus de la banlieue ainsi que dans une maisonnée de quatre étudiants colocataires, nous laisse un peu sur notre faim… On a l’impression que la présence de la caméra bouscule pas mal les habitudes des familles et la narration, très présente, aurait eu intérêt à être un peu plus discrète, pour laisser plus de place aux petits riens du quotidien. Dans la cuisine, Canal Vie, mercredi, 19 h.

Poirier-Hebdo

Claude Poirier revient à ses anciennes amours dans cette nouvelle émission hebdomadaire, puisqu’il se penchera sur les affaires judiciaires et criminelles qui ont marqué l’actualité de la semaine, comme il le faisait jadis dans certains bulletins de nouvelles. 100 % justice, Canal D, vendredi, 19 h.

Feues mère et fille

Elles auront été proches du début jusqu’à la toute fin. L’actrice Carrie Fisher et sa mère, Debbie Reynolds, deux icônes hollywoodiennes, ont fait la manchette durant le temps des Fêtes pour de bien tristes raisons : la première est décédée le 27 décembre et la seconde, le lendemain. Ce documentaire produit par HBO le printemps dernier dresse le portrait de ces grandes dames, et surtout de leur relation fusionnelle. Le voici en version originale, sous-titré en français. Bright Lights : Carrie Fisher and Debbie Reynolds, Super Écran, dimanche, 14 h.

Photo: NBC

Assurer les superhéros

Dans un univers télévisuel de plus en plus accaparé par les superhéros, voilà une proposition rafraîchissante, qui saura sans doute rallier les amateurs autant que les détracteurs de ces personnages plus grands que nature… Cette comédie de situation raconte le quotidien pas banal des employés d’une compagnie d’assurances qui a le malheur de s’occuper des « dommages collatéraux » causés par les interventions des superhéros de l’écurie DC Comics (Batman, Superman). Powerless, NBC, 20 h 30.