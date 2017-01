Les vampires de Guillermo

Cette adaptation d’une trilogie de romans d’horreur signée par le cinéaste Guillermo del Toro et l’écrivain et scénariste Chuck Hogan en est déjà presque à sa quatrième et dernière saison dans sa version originale diffusée sur FX et FX Canada, et voilà que Z commence à nous la relayer en version française, mais toujours avec son titre anglais. The Strainsuit les efforts des docteurs Goodweather et Martinez (Corey Stroll et Mia Maestro, sur la photo) pour contrôler une épidémie transformant les gens en vampires, causée par un riche malveillant et un ancien nazi devenu vampire… Z, mardi, 21 h.