Nos choix ce soir

Donald, Michael et Robert

Le guignol de l’info est allé à l’inauguration du président Trump et y a croisé un autre malcommode : Michael Moore. Également au programme : une soirée de lutte organisée par nul autre que Robert Lepage !

Infoman, Radio-Canada, 19 h 30

Champion oublié

Documentaire sur un champion du monde de boxe oublié, Young Perez, qui s’est retrouvé prisonnier à Auschwitz, où il a continué à pratiquer son sport…

Young et moi, RDI, 20 h

Dernière représentation

Le quatrième et dernier épisode de cette émission musicale, qui commençait à peine à trouver son ton. Louis-Jean Cormier accueille Dumas, Laurence Jalbert et Karim Ouellette.

Microphone, Télé-Québec, 20 h

Le petit ou le grand ?

Au programme du magazine culturel, une discussion avec les cinéastes Podz et Rafaël Ouellet, à qui on demande s’il est plus intéressant aujourd’hui de faire de la télé ou du cinéma.

Esprit critique, Artv, 21 h