Nos choix ce soir

Quand un hypnotiseur enquête

Si l’on se fie aux projets précédents de l’idéateur et réalisateur de cette websérie, Julien Hurteau (Deep, Agent secret), on peut s’attendre à des envolées absurdes dans cette nouvelle série « policière », qui relate les enquêtes auxquelles participe un hypnotiseur « professionnel » nouvellement engagé dans les forces de l’ordre d’un petit village. Huit petits épisodes de polar sous acide.

Hypno, tou.tv

Discrète pionnière



Le nom de Rachel Carson ne vous dit probablement rien et, pourtant, cette scientifique américaine mérite une plus grande reconnaissance, puisque ses travaux à propos de la santé des océans et des oiseaux dans les années 50 et 60 ont favorisé l’émergence du mouvement écologiste et mené à l’interdiction du DDT aux États-Unis. Portrait d’une pionnière discrète.

American Experience : Rachel Carson, PBS, 20 h