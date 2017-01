Nos choix ce soir

20 janvier 2017

Transition spectaculaire

Il y aura probablement beaucoup plus de Nord-Américains que d’habitude parqués devant leur petit écran en plein jour en ce vendredi pas ordinaire… Et nous ne faisons pas exception ! Il reste à voir si le futur président, pas particulièrement à cheval sur les traditions, transgressera des règles du rituel que constitue cette assermentation… Et comment réagira la foule présente à l’événement.

Émissions spéciales de l’assermentation de Donald Trump, à RDI dès 10 h, à TVA et à LCN dès 11 h 30, en rediffusion.

Thriller rural, suite et fin

Un mois jour pour jour après le dévoilement des cinq premiers épisodes de ce thriller rural signé Stéphane Bourguignon (La vie, la vie, Tout sur moi) et réalisé par Rafaël Ouellet (Camion), il est maintenant possible d’engloutir les cinq épisodes restants. Ou de regarder toute la série tout d’un coup…

Fatale-Station, Tou.tv Extra