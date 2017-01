Réussites et Matte

On dit que toute bonne chose a une fin. C’est vrai dans une perspective de finitude incontournable : un jour, la vie s’arrête et tout ce qui vient de bien et de bon avec elle. La remarque dit surtout qu’il faut se résigner lorsqu’une situation agréable arrive à terme, l’accepter sagement et passer à autre chose.

Il en faudra, de la sagesse docile de téléspectateur, pour passer aux autres platitudes télévisuelles après la grande finale des Beaux malaises dimanche soir. La fin attristante de cette bonne chose drolatique était annoncée depuis longtemps. Maintenant, on y est.

La série de l’humoriste Martin Matte produite par la maison Encore est apparue à TVA en janvier 2014. La production a immédiatement satisfait les plus exigeants en montrant, comme quelques autres productions nationales de haut niveau, que la fiction québécoise peut très bien elle aussi rivaliser avec ce qui se démarque ailleurs. Les beaux malaises est à mettre dans le même excellent paquet que des productions comme Aveux, Feux, L’imposteur, Minuit, le soir, Les invincibles, Tout sur moi ou Série noire.

« J’ai écrit trois saisons et je ne voulais pas en ajouter une quatrième, dit en entrevue Martin Matte. J’ai proposé une demi-saison. TVA a refusé, puis accepté, et finalement on se retrouve avec cette heure et demie où on donne la claque et où on se paye la traite. »

La création explore les méandres de l’autoréférentialité, genre typique de notre époque postmoderne. Les Golden Globes viennent de récompenser sept fois plutôt qu’une le film américain La La Land racontant une histoire hollywoodienne. Le théâtre de partout dans le monde adore monter des pièces sur le théâtre. Tous les arts semblent maintenant amoureux d’eux-mêmes dans une grande contemplation narcissique qui sied bien aux artistes, ces envoyés spéciaux sur leurs propres nombrils.

À la télé, le genre a déjà donné Seinfeld,Curb Your Enthusiasm ou Louie (avec Louis C. K »). De même, Les beaux malaises suit la vie de Martin Matte arrangée avec le gars des petites vues. Chaque fois, l’axe narratif se développe autour d’un malaise plus ou moins grand, plus ou moins beau, de ses problèmes de couples avec Julie (Le Breton) jusqu’aux très déplacées confidences sexuelles de sa mère (Michèle Deslauriers).

20 millions d’amis

Chacun des épisodes a attiré environ deux millions de fidèles, un exploit exceptionnel dans un marché aussi petit que le nôtre. Toutes choses étant égales (mais le sont-elles ?), c’est comme si une émission franco-française faisait le plein de vingt millions de téléspectateurs. Qui dit mieux ?

En fait, la version française des Beaux malaises existe depuis l’automne dernier. Toute bonne chose a une fin, sauf la banane, qui en a deux, disent nos amis africains. Par ce nouveau bout là, Les beaux malaises made in France fait à peine plus de volume que la source originale. L’adaptation de la chaîne M6, avec Franck Dubosc en Martin Matte hexagonal, développe les épisodes en version très longue (plus de 90 minutes), tandis qu’ici chaque affaire se boucle en 22 minutes. Pour le reste, les anecdotes demeurent les mêmes, ce qui ajoute du mensonge dans cette fausse série similidocumentaire.

Le canevas révélé de la grande finale de dimanche (il n’y a pas eu de visionnement de presse) prend appui sur cette vente réelle du « concept » à l’étranger. La série a aussi trouvé preneur au Canada anglais, en Allemagne, en Italie et au Mexique.

« Ça me fait drôle de voir que mon rôle sera joué par un Mexicain dont je n’ai jamais entendu parler, mais qui a des millions d’amis Facebook », commente Martin Matte. Il ajoute que d’autres déclinaisons étrangères suivront

L’adieu en opérette

Dans la première partie de la finale intitulée « La France », son alter ego se rend à Paris avec sa femme pour négocier la première adaptation. La dure réalité des clichés les rattrape. La ville-musée est bien sûr le théâtre de quiproquos, dont plusieurs fournis par Frank Dubosc en kidnappeur de concept.

Dans la dernière heure, le héros québécois malaisant boucle la boucle définitivement. « Il y a beaucoup de mises en abîme, explique l’auteur et interprète, qui a déjà commencé à écrire son prochain spectacle solo. On va dans le mélange de la fiction la pédale au plancher, jusqu’à ce que j’annonce aux personnages que c’est fini, qu’ils ne reviendront plus à la télé. »

Par contre, il leur promet une version opéra rock, et on comprend que la grande finale oscillera autour de ce projet. Ça promet.

Plusieurs bonnes choses ont donc aussi une suite. La véritable version scénique ne verra probablement jamais le jour. Quoique, par les temps médiatiques qui courent, la transposition de l’écran à la scène est bel et bien possible. Le quatuor radiophonique de La soirée est (encore) jeune passait de la radio au théâtre Saint-Denis cette semaine. La tournée de l’adaptation pour le théâtre de la série tragicomique La galère se poursuit. Alors, pourquoi pas Les beaux malaises en opérette ?