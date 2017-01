Young Perez, champion du monde

Young Perez, né Victor Younki, est un boxeur. À vingt ans, il est champion du monde des poids mouches, la catégorie la moins prestigieuse dans la pratique de cet affrontement ritualisé. Perez est un juif de Tunis. Il s’entraîne, se montre plein de promesses. Il part livrer un championnat à Paris. Vainqueur, il va affronter l’Américain Frankie Genaro. De retour à Tunis, il est accueilli en véritable héros populaire. En un mot, c’est l’histoire d’un boxeur classique : l’entraînement et la gloire, puis les amours et la chute. Il perd son titre devant un boxeur anglais, Jackie « Al » Brown. Il prend du poids, conduit une voiture américaine décapotable, tombe amoureux de la belle Mireille Balin, immense star du cinéma français de l’avant-guerre, connue pour avoir plus tard collaboré avec l’occupant nazi. Malgré la montée du nazisme, Perez accepte de se rendre travailler à Berlin. De retour à Paris, il est arrêté. Il sera arrêté puis déporté, à cause de sa judaïté. Retour sur l’histoire méconnue d’une autre victime de la bêtise humaine, connue aussi, dans un de ses paroxysmes, sous le nom de nazisme.

