Archie à la sauce Twin Peaks

La bande dessinée Archie célèbre cet hiver son 75e anniversaire. Des générations de jeunes lecteurs ont dévoré les aventures prévisibles de cet adolescent moyen et de sa bande d’amis dans une ville générique : un univers pas très loin de Happy Days, carburant aux laits frappés…

L’adaptation télévisée qui démarre jeudi sur le réseau américain The CW et relayée à travers le monde le lendemain sur Netflix n’a à peu près rien à voir avec le souvenir que gardent ceux qui ont fréquenté la bande dessinée. Certes, Archie a toujours pour amis Jughead, Betty et Veronica, mais tout le reste nous entraîne plutôt vers l’univers de la série-culte Twin Peaks, souvent citée par les critiques de télévision américains qui ont pu regarder le premier épisode.

Riverdale lorgne du côté du drame, et même de celui du polar puisque l’intrigue principale tourne autour du meurtre d’un richissime ado. Et le coeur d’Archie n’est plus tellement déchiré entre Betty et Veronica, puisqu’il entretient une relation interdite avec Miss Grundy, l’acariâtre professeure de la bande dessinée devenue séduisante enseignante de musique... Le tout est bien sûr nappé d’une esthétique nettement plus sombre et inquiétante que la version papier.

Ce virage n’est pas surprenant quand on sait que la série est scénarisée par Roberto Aguirre-Sacasa, le directeur de la création de la bande dessinée depuis 2013. Ce dernier a rafraîchi la publication à l’image vieillotte, repensé le style des dessins, et surtout des histoires, introduisant même la bande du héros rouquin dans l’univers des zombies... Voilà donc une série qui vaut le coup d’oeil pour les anciens lecteurs d’Archie et pour ceux qui pourraient le devenir, pour découvrir une version plus joyeuse et inoffensive de cet univers...