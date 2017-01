Quand le fond de l’air tue

Cette enquête sur les dangers de la pollution atmosphérique fait écho à l’actualité récente : les alertes sanitaires dans les grandes villes de la Chine et en Inde au cours des derniers mois, les scandales à propos des données truquées pour les moteurs diesel de certains constructeurs automobiles et les promesses de relance de l’industrie du charbon aux États-Unis. Elle donne surtout froid dans le dos, avec son étalage de données sur les effets actuels de cette pollution inquiétante : sept millions de morts par année, développement de maladies respiratoires, mais aussi de cancers, impacts sur le développement des foetus. Les nombreuses explications des causes et conséquences de ce phénomène donnent toute la mesure de l’urgence de donner un coup de barre, un vrai.



Irrespirable, des villes au bord de l’asphyxie

Télé-Québec, mercredi, 20 h

Une discrète révolutionnaire de l’environnement

Rachel Carson, ça vous dit quelque chose ? C’est malheureusement tout à fait normal que ce ne soit pas le cas… Cette biologiste et zoologiste américaine est l’une des pionnières du mouvement écologiste grâce à ses travaux sur la vie marine dans les années 1950, mais surtout grâce à son livre Printemps silencieux, paru en 1962, sur les dangers des pesticides, qui a mené à l’interdiction du DDT aux États-Unis. American Experience consacre un portrait intimiste à cette scientifique discrète mais inspirante.



American Experience : Rachel Carson

PBS, mardi, 20 h





Éducation sexuelle, deuxième partie

Le lancement de la première saison de cette série documentaire audacieuse portant sur divers aspects de la sexualité avait fait grand bruit dans les médias. La « brute » Lili Boisvert est de retour à l’animation de ce deuxième bloc en dix épisodes, qui s’intéressera entre autres à la bisexualité, aux ITS, à la domination et à la pornographie. Premier sujet de la saison : les fesses, qui connaissent un « regain de popularité » exceptionnel…



Sexplora

Explora, vendredi, 22h30





L’hypnotiseur enquête



La prémisse laisse présa- ger le pire: un hypnotiseur plus ou moins professionnel est recruté par le chef de police d’un village pour travailler avec lui. Quand on sait que cette courte série policière aux accents absurdes a été créée par la même bande que la websérie philosophique Deep (Julien Hurteau et Simon Lacroix), on peut s’y aventurer sans crainte...Tou.tv, dès mardi