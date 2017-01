Nos choix ce soir

Jeune, mais pas innocent

Voici une occasion de rattraper et de continuer cette première série scénarisée et réalisée par Paolo Sorrentino (Il Divo, La grande beauté) qui raconte le début du pontificat de Pie XIII, le premier pape américain, très jeune pour la fonction, et qu’on croit, à tort, pouvoir manipuler… Deux épisodes pour se mettre dans le bain.

The Young Pope, HBO, dès 20 h

Un lundi de retours

La rentrée hivernale se poursuit avec de nouvelles rencontres culinaires alcoolisées d’Éric Salvail et les deuxièmes saisons des intrigues sombres dans le Sainte-Adèle de Grignon, des coulisses révélatrices d’une téléréalité et des tribulations d’une famille dont le patriarche devient une femme.

Recettes pompettes, V, 20 h 30, Les pays d’en haut, Radio-Canada, 21 h, RéelleMENT, suivi de Transparent, Artv, dès 22 h