Nos choix ce soir

Du concours à la grande maison

La deuxième saison de la compétition musicale de jeunes prodiges du classique débute vendredi prochain. Pour boucler la première saison, on nous présente le concert que six candidats de cette première mouture ont eu la chance de donner en août dernier à la Maison symphonique de Montréal, dans le cadre de la Virée classique de l’OSM.

Virtuose à la Virée classique de l’OSM, Radio-Canada, 19 h

Cent fois sur l’entrevue…

Pour leur centième émission, ces messieurs en or reçoivent des invités qu’on n’entend et ne voit absolument nulle part : Véronique et Fabien Cloutier. Trêve de plaisanterie, ils reçoivent également quelqu’un que l’on gagne à connaître : Dre Julie St-Pierre, pédiatre, spécialiste des troubles d’obésité et de surpoids et présidente de l’American Heart Association.

Deux hommes en or, Télé-Québec, 21 h