Ceux qui ont aidé et sont restés

Le grand tremblement de terre qui a dévasté Haïti a eu lieu il y a déjà sept ans. On a pourtant souvent l’impression que la « Perle des Antilles » ne s’est jamais relevée de ce terrible séisme. Le plus récent documentaire du militant et cinéaste Will Prosper (Républik Basket, Les derniers pèlerins) confirme en partie cette impression puisqu’on peut y voir un pays encore et toujours en reconstruction, un magnifique pays au demeurant. Prosper y est retourné pour rencontrer des compatriotes issus de la diaspora haïtienne qui ont décidé de venir donner un coup de main au lendemain du séisme de janvier 2010, et qui ont finalement choisi d’y rester, pour toujours ou à tout le moins pour un bon bout de temps… La demi-douzaine de valeureux qui ont renoué avec leur pays d’origine, tous des professionnels plutôt bien établis avant de prendre ce virage audacieux dans leur vie, parlent avec enthousiasme des projets qu’ils portent désormais en Haïti, des initiatives au long cours qui profitent d’abord et avant tout à la population locale. Ça va d’une école des médias électroniques à une usine de tablettes électroniques en passant par l’agriculture biologique. Malgré tout, certains intervenants ne cachent pas leurs réticences à mener le reste de leur existence en Haïti. On ne peut leur en tenir rigueur...



Aller simple : Haïti Canal D, dimanche, 21 h