Des pousses solides pour «Racines»

Quatre décennies séparent la première mini-série Racines, adaptée du roman d’Alex Haley (Roots : The Saga of an American Family), de celle revisitée par A + E qui prend l’affiche à Historia cette semaine. À l’époque, la saga, qui retrace sept générations d’une famille descendant d’un esclave, avait eu l’effet d’un électrochoc sur la société américaine.

Toujours aussi dure et sans fard, la série historico-littéraire reparaît alors que la situation des Afro-Américains a connu d’importants progrès. Certains, comme le rappeur Snoop Dogg, excédés de voir la figure de l’opprimé refaire surface, ont vertement critiqué ce retour en arrière et plaidé pour des récits plus inspirants qui parlent plutôt de la réalité des Afro-Américains d’aujourd’hui.

N’empêche que, dans la foulée du mouvement Black Lives Matter, cette histoire exemplaire de résistance et de résilience garde une force de frappe certaine. Bien faite, forte d’interprètes solides (magnétique Malachi Kirby, émouvant Forest Whitaker et inspirante Anika Noni Rose), la série, même réduite du tiers, touche encore au coeur. Elle maîtrise de surcroît les codes narratifs de son époque, l’ouvrant à une toute nouvelle génération prête à se déciller les yeux.