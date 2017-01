Orchestreurs de retrouvailles

La nouvelle série documentaire qui débute à ICI Radio-Canada ce samedi est annoncée depuis belle lurette. Le tandem Marina Orsini-Patrick Lagacé en « détectives » du destin en a surpris plus d’un. Au moment d’écrire ces lignes, il a été impossible de visionner des extraits de cette émission où les animateurs partent à la recherche de personnes à qui des gens veulent demander pardon ou exprimer leur gratitude. La liste des retrouvailles orchestrées, dont plusieurs ont nécessité des mois de recherche et quelques voyages à l’étranger, porte à croire que les téléspectateurs risquent de passer à travers leur boîte de mouchoirs...

L’apprentissage d’une reine (encore)

S’il y a une souveraine qu’on a beaucoup mise en scène au petit et au grand écran, c’est bien la reine Victoria. Il faut dire qu’avec un règne de plus de 60 ans, ce n’est pas tellement surprenant… Voici donc une nouvelle incarnation de celle qui régnait sur un empire sur lequel le soleil ne se couchait jamais, dans une télésérie britannique en huit épisodes qui raconte les trois premières années de son règne, marquées par les tractations de son entourage pour la « con-trôler », par son histoire d’amour et son mariage avec Albert. Ceux qui ont aimé le film de Jean-Marc Vallée,Victoria : les jeunes années d’une reine, se retrouveront en territoire connu. Cette série produite par le réseau ITV, qui a également offert Downton Abbey, a la particularité de nouer des intrigues autour de la brigade de domestiques au service de la reine. De quoi réjouir les fans d’histoires à la Upstairs, downstairs…

Avant même son accession officielle au pouvoir, Donald Trump laisse entrevoir une présidence riche en effets spectaculaires. Son règne commence officiellement vendredi avec son assermentation, laquelle sera relayée en direct à RDI dès 11 h. La chaîne d’information continue offrira en soirée, dès 19 h, une édition spéciale de 24/60 de deux heures toute consacrée à cet événement d’envergure et propose mardi, mercredi et jeudi soir, à 20 h, des Grands reportagesliés au controversé président.

Deuxième chance ICI Radio-Canada, samedi, 20 h