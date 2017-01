Rectificatif

12 janvier 2017

Contrairement à ce que le court texte paru dans Le Guide des écrans de samedi dernier pouvait laisser entendre, le label Grosse Boîte/Dare To Care et son patron Éli Bissonnette ne sont pas partie prenante de la production de l’émission La boîte à musique, et ce, même si les caméras ne suivent que les artistes de cette maison de disques. L’idée originale est de Marie-Hélène Lebeau-Taschereau, et tant la productrice Marie Brissette que les réalisateurs Christian Lalumière et Sarah Fortin ont eu plein accès et les coudées franches. Bissonnette précise : « Moi et DTC n’y sommes pour rien, à part de nous être rendus disponibles pour nous faire filmer pendant qu’on travaillait. » Le premier épisode de la série documentaire est diffusé ce jeudi à 20 h 30, sur les ondes d’Artv.