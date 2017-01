Nos choix ce soir

ICI nos correspondants

C’est devenu une tradition : Radio-Canada rapatrie en début d’année ses reporters à l’étranger et les réunit le temps d’une émission spéciale où ils dressent un bilan de leur année au loin. Et c’est toujours aussi intéressant.

En direct du monde, Radio-Canada, 20 h

Label d’aujourd’hui

Cette nouvelle série sur l’univers en « mutation » de l’industrie musicale aurait peut-être gagné à ne pas être seulement tournée vers les artistes de la dynamique étiquette Grosse Boîte/Dare to Care. Dans ce premier épisode, on croise le débutant Émile Bilodeau et la moins débutante Coeur de pirate.

La boîte à musique, Artv, 20 h 30

Famille en mal d’amours

Début de cette comédie dramatique grinçante mais charmante, réalisée en bonne partie par Jason Reitman (Juno), qui raconte les déboires amoureux d’une famille au temps de Tinder.

Amour, si affinités, MAX, 21 h 30