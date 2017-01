Point cardinal

Les six épisodes de la nouvelle minisérie policière Cardinal seront diffusés en même temps à CTV (à compter du 25 janvier) et à Super Écran (en français, à compter du 26). La production dirigée par Daniel Grou (Podz, réalisateur de 19-2) met en vedette Billy Campbell et Karine Vanasse. L’histoire adaptée du roman Quarante mots pour la neige de Giles Blunt suit une enquête concernant des meurtres en série dans le nord de l’Ontario. Le Devoir accompagnera cette diffusion à la trace, avec un texte par épisode et par semaine, selon la pratique de la critique récapitulative (ou « recap » en anglais). Le premier rendez-vous est fixé au 27 janvier.