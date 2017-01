Ces dégoûtants Bougon

Des amies m’avaient conseillé de visionner un épisode de la série intitulée, sans rime ni raison, Les Bougon, c’est aussi ça la vie !. Elles me disaient en être dégoûtées. Ce soir, je m’y suis mise et je ne comprends pas que notre plus important réseau de télévision national ait la grossière impudence de diffuser une telle émission à 19 h. Comment Radio-Canada peut-elle se le permettre, alors qu’à cette heure nos enfants sont branchés sur la télé ? On y parle joual à l’extrême, on y traite de drogue, de policiers complices, de vols, de violence, de mensonges, de tromperie, de prostitution, au point qu’un homme en meurt d’abus et que les femmes en sont glorifiées et… plus encore. Quel cadeau, quel bienfait salutaire pour le temps des Fêtes ! Demandons-nous pourquoi nos enfants (et nous-mêmes, à force d’habitude) deviennent presque insensibles aux atrocités et à la barbarie à glacer le sang que nous transmettent, chaque jour, les informations. Ne pourrions-nous pas profiter d’un petit répit durant cette période de réjouissances ? Nos auteurs sont-ils en manque à ce point ? Je ne comprends pas que les parents ne réagissent pas plus fortement devant une telle muflerie. L’émission m’a indignée autant qu’horrifiée. Est-ce aussi ça, la vie ?