Nos choix ce soir

Les futures stars du hockey

Ou du moins quelques-unes de ces futures vedettes, que l’on pourra voir à l’œuvre tous les vendredis d’hiver sur l’ensemble du réseau MAtv. Premier affrontement : les Olympiques de Gatineau contre les Tigres de Victoriaville.

Hockey de la LHJMQ, MAtv, 19 h

Classique des classiques

Voici une chance d’être aux premières loges pour voir ce classique du temps des Fêtes des Grands Ballets canadiens, signé Fernand Nault et porté par la musique de Tchaïkovski. Dans le confort de son salon…

Casse-Noisette, Radio-Canada, 19 h 30

Relecture « adulte » d’un classique

Cette relecture du Magicien d’Oz s’annonce plus « sombre » et adulte que le film original : Dorothée est devenue une jeune femme et son pitou, un chien policier. Ils naviguent dans un univers plus noir et violent, pas très loin de la très populaire série Game of Thrones.

Emerald City, NBC, 21 h