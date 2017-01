Label d’aujourd’hui

Toute nouvelle émission à propos de la chanson d’ici constitue une victoire. Nous applaudissons donc La boîte à musique, série documentaire qui suivra Les soeurs Boulay, KROY, Fanny Bloom et autres Bernard Adamus à coups de machette dans la jungle de l’industrie du disque et du spectacle. Fort bien, nous aimons ces artistes. Il se trouve qu’ils logent tous à l’enseigne de la maison Grosse Boîte/Dare to Care. Tel étant le concept de la série : il s’agit aussi de vivre la vie de cette « boîte à musique ». Seulement celle-là. Les réalisateurs Christian Lalumière et Sarah Fortin, de concert avec le patron du label indépendant, Eli Bissonnette, y ont pensé les premiers. Et Bonsound, Simone Records, La Tribu, Audiogram, GSI Musique et les autres étiquettes de chez nous ? Il n’y aura pas une saison par compagnie de disques, ce serait trop beau. Petit malaise, donc : entre docu et pub maison, la démarcation est fine. On constatera cependant : c’est éminemment bien fait, on apprend beaucoup de choses sur les difficultés que rencontrent les artistes en ces jours de peau de chagrin. Dans la première livraison : le tout jeune Émile Bilodeau et la mise en marché de son album de départ ; Coeur de pirate et ses visées dans le monde anglophone. On a laissé toute latitude aux réalisateurs, on nous montre la réalité sans fard du quotidien du label, mais n’empêche : cette rare fenêtre laissera beaucoup de monde dans l’ombre.

La boîte à musique ICI Artv, jeudi, 20 h 30