TVA-ICI Radio-Canada: des batailles à prévoir...

L’hiver télévisuel s’annonce « compétitif » entre ICI Radio-Canada et TVA. Les deux réseaux offrent deux soirées particulièrement achalandées aux téléspectateurs encabanés : le traditionnel lundi, auquel s’ajoute le mercredi, à 21 h. Dans cette case horaire en plein milieu de semaine s’opposeront deux nouveautés dont nous n’avons malheureusement pu rien voir, sauf les publicités... Véronique Cloutier fait « son grand retour » dans la grande tour avec Votre beau programme, une émission de variétés en direct, aux côtés de Jean-Sébastien Girard (La soirée est encore jeune). TVA diffusera au même moment L’heure bleue, la nouvelle série du tandem D’Astous-Boyer (Nos étés, Yamaska), qui raconte le changement de trajectoire d’un couple (Céline Bonnier et Benoît Gouin) un an après la mort de son fils de six ans. À noter que le premier épisode, de deux heures, sera diffusé à partir de 20 h.

La « bataille du lundi » mettra aux prises, dans le coin TVA, la suite du téléroman L’échappée (à 20 h), suivie (à 21 h) de la comédie noire Karl et Max, mettant en vedette Guy Jodoin et Charles Lafortune, déjà présentée en décembre 2015 sur la plateforme Club Illico, et, dans le coin ICI Radio-Canada, la deuxième saison deRuptures (20 h), suivie (à 21 h) de la deuxième saison très attendue des Pays d’en haut.



Photo: Télé-Québec Photo: Télé-Québec

Encyclopédie participative

Cochon dingue, la nouvelle émission quotidienne pour les jeunes de Télé-Québec, allie plaisir et apprentissages. Pas tellement surprenant, vous direz... La vraie nouveauté réside plutôt dans l’apport de la plateforme Web de ce projet « encyclopédique ». Les quatre coanimateurs et leur collègue le cochon d’Inde parlant (à qui Marc Labrèche prête sa voix) explorent à chaque épisode un thème qui alimentera une encyclopédie en ligne « créative » qu’ils développeront au fil des semaines : le Wikidingue. Les jeunes téléspectateurs pourront la consulter et même y ajouter leur touche en participant à des défis qui leur seront lancés. Le premier épisode s’intéresse aux poubelles !

Télé-Québec, du lundi au vendredi, 18 h.





Photo: Super Écran

Super Écran a sans aucun doute fait un excellent choix en faisant l’acquisition des droits de diffusion en français de Westworld, le succès critique de cet automne à la télévision américaine. Cette adaptation d’un film de science-fiction des années 1970 plantée dans un parc d’attractions recréant un Far West peuplé d’androïdes fait réfléchir en plus de divertir.

Super Écran, les lundis à 22 h.



Dans un tout autre registre, la comédie dramatique Amour si affinités (V.F. de Casual), réalisée en partie par Jason Reitman (Juno), raconte avec finesse les déboires amoureux d’une famille au temps de Tinder.

MAX, jeudi, 21 h 30.