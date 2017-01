Nos choix ce soir

Avant l'attentat

À quelques jours du 2e anniversaire de l’attaque sanglante qui a décimé une bonne partie de l’équipe du journal satirique Charlie Hebdo, on présente ces deux documentaires qui dévoilent le côté lumineux cette bande de malcommodes.

Charlie, le rire en éclats et Du côté des vivants, TV5, dès 20h

Comédie pénitentiaire

Version française (et télévisée) de ce succès critique et public estampillé Netflix, une comédie dramatique racontant avec humour (et réalisme) le quotidien d’une prison pour femmes dans l’État de New York.

L'orange lui va si bien, MAX, 21h

Héritage explosif

Cette incursion dans l’univers des firmes paramilitaires privées signée Luc Dionne (Omertà, District 31), avec Karine Vanasse en héritière d’une telle entreprise, d’abord produite pour la plateforme Club Illico, a maintenant droit à une diffusion télé « classique ».

Blue Moon, Addik, 21h